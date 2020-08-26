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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Valencia Fenerbahçe'de

son olarak ’nın Tigres takımında oynayan ve bonservisi elinde olan Enner ’yla anlaştı. West Ham ve Everton gibi takımların da formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetle 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

, bir bombası daha patlattı. , Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'tan sonra Mame Thiam ile 'yı da bitiren, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u da 'a getiren Kanarya, bonservisi elinde olan yıldız golcü Enner ile de anlaşmaya vardı. Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin, son olarak 'nın Tigres takımında oynayan ve bonservisi elinde olan Valencia ile iki seneliğine anlaşmaya vardığı öğrenildi.

350 MAÇTA 89 GOL ATTI
Kariyerinde Premier Ligi ekiplerinden ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetin bir kaç gün içinde İstanbul'a geleceği bildirildi. Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında futbola başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde oynadıktan sonra 2014 yılında West Ham'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık oynadı. 2017 yılında Tigres'e transfer olan Valencia, kariyerinde 350 maçta görev yaparken, toplamda 89 gol kaydetti.

  1. 26.8.2020
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