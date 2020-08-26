Valencia Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, bir transfer bombası daha patlattı. Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Sinan Gümüş ve Filip Novak'tan sonra Mame Thiam ile Jose Sosa'yı da bitiren, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u da İstanbul'a getiren Kanarya, bonservisi elinde olan yıldız golcü Enner Valencia ile de anlaşmaya vardı. Vedat Muriç'i Lazio'ya satmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin, son olarak Meksika'nın Tigres takımında oynayan ve bonservisi elinde olan Valencia ile iki seneliğine anlaşmaya vardığı öğrenildi.

350 MAÇTA 89 GOL ATTI

Kariyerinde Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ve Everton formaları giyen 30 yaşındaki Ekvadorlu forvetin bir kaç gün içinde İstanbul'a geleceği bildirildi. Ekvador takımlarından Caribe Junior'un altyapısında futbola başlayan golcü, uzun yıllar Ekvador liginde oynadıktan sonra 2014 yılında West Ham'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıktı, bir sezonda Everton'da kiralık oynadı. 2017 yılında Tigres'e transfer olan Valencia, futbol kariyerinde 350 maçta görev yaparken, toplamda 89 gol kaydetti.