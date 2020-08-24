Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'deki son durum!

Son dakika haberleri: İşte 'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos...

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos...

, Novak, , Gökan Gönül ve 'ı kadrosuna katan 'de henüz bitmiş değil. Gündeme Hulk, Bastos, Mandzukic gibi isimler geldi. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı laciverli ekipte çalışmalar devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, , Novak ve 'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

TERENCE KONGOLO

Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

BAKASETAS

Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.

MAURICIO LEMOS

Formasını giydiği Las Palmas'ın yapılan görüşmelerin ardından 3 milyondan 1.5 milyon euro'ya düştüğü ve Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

MARIO MANDZUKIC

Geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan , sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi. Vedat Muriç'i satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Fenerbahçe'nin , ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi.

MALANG SARR

F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi 'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

DIEGO GODIN

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef tecrübeli stoper Diego Godin. UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla'ya elenen Inter'in tecrübeli stoperi Godin için görüşmeler sürüyor.

BASTOS

Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe, bu görüşmelerde Bastos için de bastırmaya devam ediyor. Öte yandan Başakşehir ve Beşiktaş da yıldız stoper için bastırıyor.

  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 12:26
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