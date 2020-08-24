Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos...
Jose Sosa, Novak, Caner Erkin, Gökan Gönül ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer henüz bitmiş değil. Gündeme Hulk, Bastos, Mandzukic gibi isimler geldi. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı laciverli ekipte çalışmalar devam ediyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki futbolcuların son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
TERENCE KONGOLO
Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
BAKASETAS
Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.
MAURICIO LEMOS
Formasını giydiği Las Palmas'ın yapılan görüşmelerin ardından 3 milyondan 1.5 milyon euro'ya düştüğü ve Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.
MARCEL TISSERAND
Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.
MARIO MANDZUKIC
Geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan Mario Mandzukic, sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi. Vedat Muriç'i satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi.
MALANG SARR
F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.
DIEGO GODIN
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef tecrübeli stoper Diego Godin. UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla'ya elenen Inter'in tecrübeli stoperi Godin için görüşmeler sürüyor.
BASTOS
Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe, bu görüşmelerde Bastos için de bastırmaya devam ediyor. Öte yandan Başakşehir ve Beşiktaş da yıldız stoper için bastırıyor.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 12:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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