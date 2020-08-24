Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler! Hulk, Mandzukic, Bastos...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak ve Jose Sosa'yı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

TERENCE KONGOLO

Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

BAKASETAS

Erol Bulut'un alınması konusunda ısrarcı olduğu Yunan futbolcu için para+takas yoluyla transferi bitirmek isteyen Fenerbahçe, görüşmelerde tüm şartları zorluyor.

MAURICIO LEMOS

Formasını giydiği Las Palmas'ın yapılan görüşmelerin ardından 3 milyondan 1.5 milyon euro'ya düştüğü ve Uruguaylı stoperin Fenerbahçe'ye imza atacağı öğrenildi.

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe'de, ilk hedef stoper eksikliğini gidermek. Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'ı gündemine aldı.

MARIO MANDZUKIC

Geçtiğimiz sezon Al Duhail ile kısa süren bir macera yaşayan Mario Mandzukic, sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya girdi. Vedat Muriç'i satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lık Hırvat yıldızın senelik 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin net 3 milyon euro'da direttiği ifade edildi.

MALANG SARR

F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi Chelsea'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

DIEGO GODIN

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef tecrübeli stoper Diego Godin. UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Sevilla'ya elenen Inter'in tecrübeli stoperi Godin için görüşmeler sürüyor.

BASTOS

Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmelere devam eden Fenerbahçe, bu görüşmelerde Bastos için de bastırmaya devam ediyor. Öte yandan Başakşehir ve Beşiktaş da yıldız stoper için bastırıyor.