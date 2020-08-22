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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sosa koşulara başladı

Sosa koşulara başladı

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden , 'de ilk idmanını çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden , 'de ilk idmanını çıktı. Henüz takıma katılmayan Arjantinli futbolcu, Samandıra'da tek başına çalışmalarına başladı. Dün sabah saatlerinde düz koşu yapan tecrübeli orta sahanın bu fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni aldı. Öte yandan resmi açıklama gelmeden fotoğrafın sosyal medyaya düşmesine çok sinirlenen Fenerbahçe yönetiminin sızdıran kişiyi bulup bir yaptırım uygulamaya karar verdiği belirtildi.
  1. 22.8.2020
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