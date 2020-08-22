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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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‘4’üncü yıldız onurumuzdur’

‘4’üncü yıldız onurumuzdur’

Teknik patron 'a göre bu sezon şampiyon olmaktan başka şansları yok…

Teknik patron 'a göre bu sezon şampiyon olmaktan başka şansları yok… Oyuncularla yaptığı toplantılarda sürekli bir arada durmaktan bahseden genç hoca, tüm oyuncularına birbirlerini şampiyonluğa motive etmelerini istiyor. Bulut, "Bu yıl her şeyimizi vererek şampiyonluğa odaklanacağız. Dördüncü yıldız onurumuzdur" diyor.
  1. 22.8.2020
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