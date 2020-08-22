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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Gençler kiralandı

Gençler kiralandı

, genç oyuncuları 'yı Ormanspor'a, 'yı da 'a 1 yıl kiralık olarak gönderdi.

, genç oyuncuları 'yı Ormanspor'a, 'yı da 'a 1 yıl kiralık olarak gönderdi. Açıklamada "Bu anlaşmaların her iki sporcumuza da hayırlı olmasını diliyor, kariyerlerinin bu döneminde kendilerine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 22.8.2020
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