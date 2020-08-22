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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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9. harika

9. harika Jose Sosa

bombaları art arda patlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden dur durak bilmiyor. Limit sorununa rağmen Novak, Caner, Gökhan, Thiam, , gibi önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya, iki gün önce 'a getirdiği 'yı da dün gece resmen açıkladı.

bombaları art arda patlatan ve çalışmalarına hız kesmeden devam eden dur durak bilmiyor. Limit sorununa rağmen Novak, Caner, Gökhan, Thiam, , gibi önemli isimleri kadrosuna katan Kanarya, iki gün önce 'a getirdiği 'yı da dün gece resmen açıkladı. 35 yaşındaki Arjantinli maestro 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, futbola veda eden Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını tangocuya verdi. Tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Tesisleri'ne gitti. 'da 3 sezon oynayan ve kaptanlık yapan Sosa, toplam 99 resmi maçta 16 gol atıp, 19 asist yaptı. 1.79 boyundaki yıldız, Trabzonspor'la 'nı kazanmayı başardı.
  1. 22.8.2020
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