Vedat pazartesi imzalıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Vedat pazartesi imzalıyor

Vedat pazartesi imzalıyor

Vedat pazartesi imzalıyor

ile anlaşan Muriç, İtalyan ekibine hafta başında imza atacak. Pazartesi günü 'ya gidecek olan sağlık kontrolünden geçecek.

ile anlaşan Muriç, İtalyan ekibine hafta başında imza atacak. Pazartesi günü 'ya gidecek olan sağlık kontrolünden geçecek. Salı günü ise Lazio ile resmi olarak 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu operasyondan F.Bahçe 18 milyon euro'yu kasasına koyacak.
  1. 22.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vedat pazartesi imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA