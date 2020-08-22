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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Rakip K.Gümrük

Rakip K.Gümrük

Sarı-lacivertli takım, çalışmaları kapsamında bugün 'in yeni ekibi Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, çalışmaları kapsamında bugün 'in yeni ekibi Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak. Tesisleri'ndeki mücadele saat 17.00'de başlayacak.
  1. 22.8.2020
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