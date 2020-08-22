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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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feshedildi

Alper Potuk feshedildi

F.Bahçe, öncesi 'un planları arasında yer almayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

F.Bahçe, öncesi 'un planları arasında yer almayan ile yolların ayrıldığını duyurdu. Açıklamada "2013'ten itibaren formamızı giyen Alper Potuk ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuzla sözleşmemiz karşılıklı feshedilmiştir" denildi. Alper dün kamptan ayrıldı.
  1. 22.8.2020
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