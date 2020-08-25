Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini veren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde sıradaki isim ise yıldız golcü... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
25 Ağustos 2020 Salı 07:42
Güncelleme: 25.08.2020 07:42
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Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bombaları patlatmaya devam ediyor...
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Yeni sezon için en hareketli kulüplerin başında olan sarı-lacivertliler, İspanya Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'u dün İstanbul'a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.
Kanarya Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.87 cm boyundaki genç stoper Sassuolo ve Rubin Kazan formaları da giymişti.
Öte yandan Fenerbahçe, bir süredir üzerinde çalıştığı forvet transferinde de sona geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Kosovalı golcü Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.