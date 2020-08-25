Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ağustos 2020, Salı
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Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle iddialı bir kadro kuracağının sinyallerini veren Fenerbahçe, hız kesmiyor. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde sıradaki isim ise yıldız golcü... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

25 Ağustos 2020 Salı 07:42 Güncelleme: 25.08.2020 07:42
Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, bombaları patlatmaya devam ediyor...

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Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Yeni sezon için en hareketli kulüplerin başında olan sarı-lacivertliler, İspanya Ligi ekiplerinden Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos'u dün İstanbul'a getirdi. 24 yaşındaki stoperle 3+1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Kanarya Mauricio Lemos için Las Palmas'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.87 cm boyundaki genç stoper Sassuolo ve Rubin Kazan formaları da giymişti.

Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Öte yandan Fenerbahçe, bir süredir üzerinde çalıştığı forvet transferinde de sona geldi.

Lemos'un ardından o da geliyor! Fenerbahçe...

Takvim'de yer alan habere göre Kosovalı golcü Muriqi'nin takımdan ayrılacak olması nedeniyle Tigres'de oynayan Enner Valencia ile anlaşan Kanarya, bu oyuncuya bonservis ödemeyecek.

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