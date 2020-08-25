Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe imza şova devam edecek. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun flaş bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 'Kaliteli kadro' vurgusu yapan Belözoğlu'nun yıldız ismi ikna etmek için yemekte bir araya geldiği öğrenildi. İşte görüşmenin detayları...