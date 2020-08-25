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Emre Belözoğlu yıldız isimle yemek yedi! İşte görüşmenin detayları
Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe imza şova devam edecek. Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun flaş bir transfer görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 'Kaliteli kadro' vurgusu yapan Belözoğlu'nun yıldız ismi ikna etmek için yemekte bir araya geldiği öğrenildi. İşte görüşmenin detayları...
25 Ağustos 2020 Salı 09:33
Güncelleme: 25.08.2020 09:35
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Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Emre Belözoğlu'nun İstanbul'da bir restoranda görüşüp birlikte yemek yediği yıldız futbolcu taraftarları heyecanlandırdı. İşte o görüşme ve çok konuşulacak takas...
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Transferin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertliler üst üste imzalarla kadrosunu güçlendirdi.
Son olarak Las Palmas'tan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe yönetiminin durmaya niyeti yok.
EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN ORTAYA ÇIKTI! Tecrübeli ismin sportif direktörlük görevinin resmen açıklanmaması kafalarda soru işaretleri yaratırken tecrübeli isim uzun süre sonra İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında görüntülenmişti.
Emre Belözoğlu'nun ortaya çıkmasıyla Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yeniden başladı.