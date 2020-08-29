Zahavi rüzgarı
Maariv gazetesi, 33 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli takımdan 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediğini belirtti.
Fenerbahçe'nin gündemine giren Eran Zahavi için gelişmeler İsrail basınında da yer aldı. Maariv gazetesi, milli takımın 33 yaşındaki yıldızının, Instagram'da Fenerbahçe'yi takibe almasının Türkiye'ye transfer iddialarını güçlendirdiğini yazarken, Zahavi'nin sarı-lacivertli kulüpten 2,5 milyon euro net maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği duyuruldu. Zahavi'nin Fenerbahçe ile ilgili Haim Revivo ve Pini Balili'den fikir aldığı da belirtildi.
TAM BİR GOL MAKİNESİ
Çin'in Guangzhou kulübü ile aralık ayına kadar kontratı olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshedeceği ve Fenerbahçe ile yeniden Avrupa futboluna geri dönme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Zahavi, Guangzhou'da bu sezon 7 maçta 4 gol attı. Başarılı futbolcu, İsrail Milli Takımı ile Euro 2020 elemelerinde çıktığı 10 karşılaşmada ise 11 kez fileleri havalandırmıştı. Bu arada Maccabi Tel Aviv'in de Zahavi ile ilgilendiği dile getirildi.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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