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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Zahavi rüzgarı

Zahavi rüzgarı

Maariv gazetesi, 33 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli takımdan 2.5 milyon euro maaş ve 1 milyon euro imza parası istediğini belirtti.

'nin gündemine giren Eran Zahavi için gelişmeler basınında da yer aldı. Maariv gazetesi, 33 yaşındaki yıldızının, 'da Fenerbahçe'yi takibe almasının 'ye transfer iddialarını güçlendirdiğini yazarken, Zahavi'nin sarı-lacivertli kulüpten 2,5 milyon euro net maaş ve 1 milyon euro imza parası istediği duyuruldu. Zahavi'nin Fenerbahçe ile ilgili Haim Revivo ve Pini Balili'den fikir aldığı da belirtildi.

TAM BİR GOL MAKİNESİ
'in Guangzhou kulübü ile aralık ayına kadar kontratı olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesini feshedeceği ve Fenerbahçe ile yeniden Avrupa futboluna geri dönme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Zahavi, Guangzhou'da bu sezon 7 maçta 4 gol attı. Başarılı futbolcu, İsrail Milli Takımı ile Euro 2020 elemelerinde çıktığı 10 karşılaşmada ise 11 kez fileleri havalandırmıştı. Bu arada 'in de Zahavi ile ilgilendiği dile getirildi.

  1. 29.8.2020
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