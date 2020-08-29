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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Aldair’den Fener itirafı

Aldair’den Fener itirafı

ile adı geçen isimlerden açıklama yaptı.

ile adı geçen isimlerden açıklama yaptı. 26 yaşındaki forvet, "Evet, Fenerbahçe'nin ilgisi oldu. Bu konuyu babamla menajerim yürüttüler. Somut bir teklif gelseydi beni bilgilendirirlerdi. Ancak teklif gelip gelmemesinin ötesinde, ilgi bile beni daha fazla çalışmaya motive ediyor" dedi.
  1. 29.8.2020
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