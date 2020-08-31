Fenerbahçe o transferden vazgeçti! Yıldız golcü... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Kanarya o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...

o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...

Fenerbahçe o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Shenzhen 'den kiralık olarak forması giyen yıldız golcü  ile ilgilendi ancak sadece 6 aylık kiralama mümkün olduğu için transferden vazgeçti. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Önümüzdeki sezon çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok yıldızı kadrosuna katan 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Golcü arayışlarına devam eden Kanarya, gündemine aldığı yıldız oyuncunun transferini rafa kaldırdı.

SOUSA'DAN VAZGEÇTİ

Portekiz basını Zerozero'nun haberine göre; Fenerbahçe, Shenzhen 'den kiralık olarak forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı hücumcu ile ilgilendi ancak sadece 6 aylık kiralama mümkün gözüktüğü için vazgeçti.


13 MAÇTA 2 ASİST
Dyego Sousa, Benfica formasıyla 13 maçta 2 asiste imza attı.

  1. 31.08.2020
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