Fenerbahçe o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Golcü arayışlarına devam eden Kanarya, gündemine aldığı yıldız oyuncunun transferini rafa kaldırdı.



SOUSA'DAN VAZGEÇTİ

Portekiz basını Zerozero'nun haberine göre; Fenerbahçe, Shenzhen FC'den kiralık olarak Benfica forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı hücumcu Dyego Sousa ile ilgilendi ancak sadece 6 aylık kiralama mümkün gözüktüğü için vazgeçti.



13 MAÇTA 2 ASİST

Dyego Sousa, Benfica formasıyla 13 maçta 2 asiste imza attı.