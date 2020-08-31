Fenerbahçe o transferden vazgeçti! Yıldız golcü...
Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Shenzhen FC'den kiralık olarak Benfica forması giyen yıldız golcü Dyego Sousa ile ilgilendi ancak sadece 6 aylık kiralama mümkün olduğu için transferden vazgeçti. İşte detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...Golcü arayışlarına devam eden Kanarya, gündemine aldığı yıldız oyuncunun transferini rafa kaldırdı.
SOUSA'DAN VAZGEÇTİ
Portekiz basını Zerozero'nun haberine göre; Fenerbahçe, Shenzhen FC'den kiralık olarak Benfica forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı hücumcu Dyego Sousa ile ilgilendi ancak sadece 6 aylık kiralama mümkün gözüktüğü için vazgeçti.
13 MAÇTA 2 ASİST
Dyego Sousa, Benfica formasıyla 13 maçta 2 asiste imza attı.
- 31.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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