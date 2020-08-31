Rodrigues transferinde flaş gelişme! Parasını Fenerbahçe ödeyecek
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Garry Rodrigues ile yollarını ayırmayı planlarken, Olimpiakos ile masaya oturdu. Yapılan pazarlıklarda Fenerbahçe'nin Rodrigues'i elinden çıkartmak istediği bilinirken, maaş konusunda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Peki, Rodrigues'in maaşını Fenerbahçe mi ödeyecek? İşte Yunan basınından yansıyan o sürpriz iddia... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues ile yollarını ayırmanın hazırlığını yapıyor. Yunan ekibi Olimpiakos, Al İttihad ile anlaşma sağlarken, Fenerbahçe cephesiyle de el sıkışma noktasına geldi.
Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Fenerbahçe'nin oyuncuyu yüksek maliyeti nedeniyle elinden çıkartmak istediğini aktarırken, sürpriz bir gelişmeyi okuyucularına duyurdu.
MAAŞIN BİR KISMI FENERBAHÇE'DEN!
Yunan kulübünün idarecileri, Rodrigues'in 2.5 milyon euroluk yıllık ücretini ödemeye yanaşmıyor. Fenerbahçe ile yapılan pazarlıkta, 1.5 milyon euro ödeyebileceklerini aktaran Olimpiakos yönetimi, 1 milyon euroluk artan paranın sarı lacivertliler tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Garry Rodrigues geçtiğimiz sezon 29 müsabakada rol alırken 4 gol 6 asist üretmişti.
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 18:10
- Rodrigues transferinde flaş gelişme! Parasını Fenerbahçe ödeyecek
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Yorum
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