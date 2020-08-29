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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Zajc’a Sittard talip

Zajc’a Sittard talip

Sloven orta sahaya, talip oldu. Parlatıp, sonraki satıştan pay önerildi.

'nin gözden çıkardığı Miha Zajc'a Acun Ilıcalı'nın ortak olduğu talip oldu. ekibinin, Sloven orta saha için resmi teklif yaptığı bildirildi. Sittard'ın ilk etapta düşük bir bonservis ödemeyi ve Zajc'ı parlatıp sonraki satışından yüksek pay vermeyi teklif ettiği belirtiliyor. 'dan da teklifler alan 26 yaşındaki Miha'nın haftaya takımdan ayrılması bekleniyor. Zajc geçtiğimiz sezon F.Bahçe'de 17 maça çıkarken, 2 gol+1 asist üretmişti.

Fenerbahçe, Zajc'ı Empoli'den 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
  1. 29.8.2020
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