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01 Eylül 2020, Salı
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Zahavi’de sorun yok

Zahavi’de sorun yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren transferin en atak ekibi konumunda. 4 Ağustos'tan bu yana tam 10 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Zahavi transferinde de daha mutlu sona oldukça yakın. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin gündemindeki son gelişmeler...

'nin söz kestiği Eran Zahavi için 'in devreye girdiği iddia edilmişti. basını dün bu haberleri yalanladı. 33 yaşındaki forvet ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sport1, prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İmzaların, 'in Lazio'ya transferinin ardından atılacağı ifade edildi.

GIULIANO KADRO DIŞI
AL Nassr'ın teknik patronu Rui Vitoria, Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna Giuliano'yu dahil etmedi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için son teklifini yaptığı, Suudi kulübünün, 1-2 gün içinde cevabını ileteceği kaydedildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Giuliano'nun da Al Nassr'dan bonservisini alabilmek için görüşmelerine devam ettiği dile getirildi.

  1. 1.9.2020
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