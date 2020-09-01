Zahavi’de sorun yok
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en atak ekibi konumunda. 4 Ağustos'tan bu yana tam 10 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Zahavi transferinde de daha mutlu sona oldukça yakın. İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki son gelişmeler...
Fenerbahçe'nin söz kestiği Eran Zahavi için Maccabi Tel Aviv'in devreye girdiği iddia edilmişti. İsrail basını dün bu haberleri yalanladı. 33 yaşındaki forvet ile sarı-lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Sport1, prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. İmzaların, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin ardından atılacağı ifade edildi.
GIULIANO KADRO DIŞI
AL Nassr'ın teknik patronu Rui Vitoria, Asya Şampiyonlar Ligi kadrosuna Giuliano'yu dahil etmedi. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için son teklifini yaptığı, Suudi kulübünün, 1-2 gün içinde cevabını ileteceği kaydedildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Giuliano'nun da Al Nassr'dan bonservisini alabilmek için görüşmelerine devam ettiği dile getirildi.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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