Kruse’ye 160 milyon TL’lik dava!
Fenerbahçe'den, sözleşmesini feshederek ayrılan Max Kruse için sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe yönetimi Alman oyuncuya 160 milyon TL'lik bir dava açmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ajansspor'a göre sarı-lacivertli avukatlar, Alman futbolcunun şikayeti üzerine savunmasını FIFA'ya gönderdi. Fenerbahçe kendi tezlerini sıralayarak 18 milyon euro'luk karşı dava açtı. Pandemide oyuncu ile kulüp arasındaki ihtilaflarda FIFA'nın kulüplerin yanında yer alması Kanarya'nın en büyük kozu...
BERLİN'E İMZA ATTI
Salgın dönemindeki alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kontratını tek taraflı fesheden 32 yaşındaki Kruse, Union Berlin ile sözleşme imzalamıştı.
- 1.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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