Kruse’ye 160 milyon TL’lik dava! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Kruse’ye 160 milyon TL’lik dava!

Kruse’ye 160 milyon TL’lik dava!

'den, sözleşmesini feshederek ayrılan için sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe yönetimi oyuncuya 160 milyon TL'lik bir dava açmaya hazırlanıyor.

, sözleşmesini tek taraflı fesheden 'ye 160 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ajansspor'a göre sarı-lacivertli avukatlar, futbolcunun şikayeti üzerine savunmasını 'ya gönderdi. Fenerbahçe kendi tezlerini sıralayarak 18 milyon euro'luk karşı dava açtı. Pandemide oyuncu ile kulüp arasındaki ihtilaflarda FIFA'nın kulüplerin yanında yer alması Kanarya'nın en büyük kozu...

BERLİN'E İMZA ATTI
Salgın dönemindeki alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kontratını tek taraflı fesheden 32 yaşındaki Kruse, Union ile sözleşme imzalamıştı.

  1. 1.9.2020
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