Kruse’ye 160 milyon TL’lik dava!

Fenerbahçe, sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse'ye 160 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Ajansspor'a göre sarı-lacivertli avukatlar, Alman futbolcunun şikayeti üzerine savunmasını FIFA'ya gönderdi. Fenerbahçe kendi tezlerini sıralayarak 18 milyon euro'luk karşı dava açtı. Pandemide oyuncu ile kulüp arasındaki ihtilaflarda FIFA'nın kulüplerin yanında yer alması Kanarya'nın en büyük kozu...

BERLİN'E İMZA ATTI

Salgın dönemindeki alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kontratını tek taraflı fesheden 32 yaşındaki Kruse, Union Berlin ile sözleşme imzalamıştı.