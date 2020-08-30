Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

4 Ağustos'tan bu yana kadrosuna kattığı 10 isimle dikkat çeken Fenerbahçe'de, Max Kruse'nin vedası sonrası halen bir 10 numara alınmış değil. Bir çok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan bir isimden de olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

30 Ağustos 2020 Pazar 12:58 Güncelleme: 30.08.2020 13:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

Yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe, 4 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin en flaş ekibi olmuş durumda...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

Yaptığı 10 transferle adından söz ettiren sarı-lacivertlier, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

Şu ana dek neredeyse tüm mevkilere transfer yapan Sarı Kanarya'da, sezonun tamamlanılmasına az bir süre kala maaş almadığı gerekçesiyle Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin yeri ise henüz doldurulmuş değil.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

Bu sebepten 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar Max Kruse'de yaşanan hayal kırıklığı sonrası yeni 10 numarasını arıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

Bir dönem Roma forması giyen Javier Pastore için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertliler'in gündemine bir Arjantinli yıldızı daha aldığı öğrenilmişti.

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