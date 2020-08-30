Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti

4 Ağustos'tan bu yana kadrosuna kattığı 10 isimle dikkat çeken Fenerbahçe'de, Max Kruse'nin vedası sonrası halen bir 10 numara alınmış değil. Bir çok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan bir isimden de olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)