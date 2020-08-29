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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Taraftarlar tasarlayacak

Taraftarlar tasarlayacak

'nı taşıyan otobüsün tasarımını sarı-lacivertli taraftarlar gerçekleştirecek.

'nı taşıyan otobüsün tasarımını sarı-lacivertli taraftarlar gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamada, taraftarlardan, tasarımmlarını ve otobüsün üzerinde yazmasını istedikleri sloganı, PNG ve vektörel (AI) formatında tasarim@ fenerbahce.org adresine yollamaları istendi. En çok oy alan tasarım 2020-21 takım otobüsünün deseni olacak.
  1. 29.8.2020
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