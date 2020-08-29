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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Detaylar konuşuluyor

Detaylar konuşuluyor

ile yapılan yapılandırma görüşmelerinde son aşamaya gelindi.

ile yapılan yapılandırma görüşmelerinde son aşamaya gelindi. 'nin isteklerinin önemli ölçüde kabul edildiği, detayların konuşulduğu gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli yönetim, görüşmelerin devam etmekte olduğunu, neticelendiğinde kulüp tarafından kamuoyuna açıklama yapılacağını duyurmuştu.
  1. 29.8.2020
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