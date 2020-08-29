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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Ay-yıldıza 2 oyuncu

Ay-yıldıza 2 oyuncu

'den A 'a 2 oyuncu çağrıldı.

'den A 'a 2 oyuncu çağrıldı. Teknik direktör tarafından açıklanan aday kadroda sarı-lacivertli ekipten ile yeni transfer Mart Hakan yer aldı. Mert ilk kez A Milli Takım'a gitti. Milliler, Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de , 6 Eylül'de 'la karşılaşacak.
  1. 29.8.2020
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