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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Yeni hedef Pena

Yeni hedef Pena

için 'dan yeni bir iddiası geldi. Balonlatino. net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, 'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi.

için 'dan yeni bir iddiası geldi. Balonlatino. net sitesinde yer alan haberde sarı-lacivertli takımın, 'in Uruguaylı sol kanadı Carlos de Pena için teklif yaptığı belirtildi. Pena'nın Lemos'tan sonra F.Bahçe'nin ikinci Uruguaylı transferi olabileceği belirtildi. Kiev'in 28 yaşındaki oyuncu için ilk etapta 5 milyon euro istediği ifade edildi. Roma ve 'nin Pena için nabız yokladığı ancak resmi teklif getirmedikleri bildirildi.
  1. 29.8.2020
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