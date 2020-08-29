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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sosa gün sayıyor

Sosa gün sayıyor

Yeni takıma katılmak için gün sayıyor.

Yeni takıma katılmak için gün sayıyor. 'a gelen Arjantinli yıldız, eşininin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla karantina altına alınmıştı. 35 yaşındaki orta saha 14 günlük izolasyon süresini doldurmasının ardından antrenmanlara başlayacak. Sosa takımdan geri kalmamak için evinde özel olarak temin edilen aletlerle çalışmaları sürdürüyor.
  1. 29.8.2020
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