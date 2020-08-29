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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Muriç bekleyişi

Muriç bekleyişi

için ile temaslar menajerler aracılığıyla devam ediyor.

için ile temaslar menajerler aracılığıyla devam ediyor. İtalyan basını dün 'nin 20 milyon euro'da ısrarcı olduğunu tekrarlarken, pazarlıkların sürdüğünü belirtti. gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu ifade edildi. Fenerbahçe, Muriqi'yi satması durumunda gelecek para ile forvete en az bir takviye daha yapmayı planlıyor.
  1. 29.8.2020
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