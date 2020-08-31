Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce gündemine İsrailli golcü Eran Zahavi'yi almış ve yıldız isimle görüşmelerde son noktaya gelmişti. İsrail basını konu ile ilgili yazdığı haberde, sarı lacivertlilerin golcü futbolcuyu 'açıklama istediği tarihi' verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, golcü transferinde sona yaklaştı... Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma Eran Zahavi artık sarı lacivertlilere çok yaklaştı.
İsrail basınının konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde oldu;
"Fenerbahçe, Zahavi transferinin maliyetini Vedat Muriqi'den çıkartmayı planalıyor. Sarı lacivertliler, İtalyan ekibiyle anlaşmanın eşiğinde. Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.
PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM
Bilindiği üzere Zahavi, İsrail Milli Takımı ile bu sabah Glasgow'a uçtu. Transfer akıbetinin henüz sonlanmamasına rağmen.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta takımına veda etti ve orada devam etmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi. Öte yandan Zahavi'ye Fenerbahçe ile beraber Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Maccabi Tel Aviv de talip olmuştu.
FENERBAHÇE'NİN NİYETİ...
Fenerbahçe, Zahavi'nin Salı günü sağlık kontrolünü ve testlerini tamamlamak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, Çarşamba günü de Zahavi transferini resmi olarak açıklamak ve taraftarına duyurmak istiyor."
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 19:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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