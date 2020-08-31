Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...

Fenerbahçe, golcü transferinde sona yaklaştı... Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma Eran Zahavi artık sarı lacivertlilere çok yaklaştı.

İsrail basınının konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe, Zahavi transferinin maliyetini Vedat Muriqi'den çıkartmayı planalıyor. Sarı lacivertliler, İtalyan ekibiyle anlaşmanın eşiğinde. Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM

Bilindiği üzere Zahavi, İsrail Milli Takımı ile bu sabah Glasgow'a uçtu. Transfer akıbetinin henüz sonlanmamasına rağmen.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta takımına veda etti ve orada devam etmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi. Öte yandan Zahavi'ye Fenerbahçe ile beraber Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Maccabi Tel Aviv de talip olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN NİYETİ...

Fenerbahçe, Zahavi'nin Salı günü sağlık kontrolünü ve testlerini tamamlamak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, Çarşamba günü de Zahavi transferini resmi olarak açıklamak ve taraftarına duyurmak istiyor."