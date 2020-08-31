Son dakika: Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...  - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...

Zahavi bombası patlıyor! 'nin transferi duyurmak istediği tarih...

Zahavi bombası patlıyor! Fenerbahçe'nin transferi duyurmak istediği tarih...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce gündemine İsrailli golcü 'yi almış ve yıldız isimle görüşmelerde son noktaya gelmişti. İsrail basını konu ile ilgili yazdığı haberde, sarı lacivertlilerin golcü futbolcuyu 'açıklama istediği tarihi' verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, golcü transferinde sona yaklaştı... Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma artık sarı lacivertlilere çok yaklaştı.

İsrail basınının konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde oldu;

"Fenerbahçe, Zahavi transferinin maliyetini Vedat Muriqi'den çıkartmayı planalıyor. Sarı lacivertliler, İtalyan ekibiyle anlaşmanın eşiğinde. Zahavi'nin Fenerbahçe'den yıllık 2.3 milyon euro kazanacağı iddia ediliyor.

PRENSİP ANLAŞMASI TAMAM
Bilindiği üzere Zahavi, İsrail Milli Takımı ile bu sabah Glasgow'a uçtu. akıbetinin henüz sonlanmamasına rağmen.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta takımına veda etti ve orada devam etmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi. Öte yandan Zahavi'ye Fenerbahçe ile beraber Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Maccabi Tel Aviv de talip olmuştu.

FENERBAHÇE'NİN NİYETİ...
Fenerbahçe, Zahavi'nin Salı günü sağlık kontrolünü ve testlerini tamamlamak istiyor. Öte yandan sarı lacivertliler, Çarşamba günü de Zahavi transferini resmi olarak açıklamak ve taraftarına duyurmak istiyor."

  1. 31.08.2020
  2. Güncelleme: 31.08.2020 19:39
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