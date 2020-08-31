Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en önemli ismi Vedat Muriqi'le ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Lazio ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen Kosovalı golcünün görüşmeler esnasında sarı-lacivertli yönetime kırıldığı ifade edildi.
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:04
Güncelleme: 31.08.2020 17:31
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Lazio'ya transferi konuşulan Vedat Muriqi ile Fenerbahçe yönetimi arasında kriz çıktı.
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Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis bedeli beklediği Kosovalı golcü'nün yönetime kırıldığı belirtildi.
Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Fenerbahçe'deki son gelişmeleri aktarırken Muriqi konusuna açıklık getirdi.
İşte Kum'un o yazısı...
TFF'nin belirlediği yeni sezon harcama limitlerinde son durum nedir ? Limit meselesinde şu an aşılmış bir nokta yok tamamen tıkanmış vaziyette bu tıkanmanın sebebi de yayıncı kuruluşla anlaşma yapılamaması.
Pandemi sürecinden dolayı kombine satışları dahi bitti ve kulüplerin kasasına hiçbir şey girmemesi lisans yapma konusunda kulüplerin önünü tıkamış vaziyette.