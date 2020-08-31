Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!

Fenerbahçe'de transfer gündeminin en önemli ismi Vedat Muriqi'le ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Lazio ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edilen Kosovalı golcünün görüşmeler esnasında sarı-lacivertli yönetime kırıldığı ifade edildi.