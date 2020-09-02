Yunan’da gündem Garry Rodrigues
Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in ayrılığı an meselesi. Yunan medyası konu ile ilgili aktardığı haberde yıldız futbolcunun Olimpiakos'a imza atacağını okuyucularına duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin iki yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues, Olympiakos'un gündeminden düşmüyor.
Yunan medyası da 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlandığını iddia edip, kısa süre içinde Olympiakos'a imza atacağını ileri sürüyor.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yunan’da gündem Garry Rodrigues haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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