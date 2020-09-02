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02 Eylül 2020, Çarşamba
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Yunan’da gündem

Yunan’da gündem Garry Rodrigues

Fenerbahçe'de 'in ayrılığı an meselesi. Yunan medyası konu ile ilgili aktardığı haberde yıldız futbolcunun Olimpiakos'a imza atacağını okuyucularına duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin iki yıllığına kiraladığı , 'un gündeminden düşmüyor.

Yunan medyası da 29 yaşındaki kanat oyuncusuyla anlaşma sağlandığını iddia edip, kısa süre içinde Olympiakos'a imza atacağını ileri sürüyor.

  1. 2.9.2020
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