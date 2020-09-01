Nikola Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Son karar...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan yıldız golcü Nikola Kalinic için devreye girmişti. İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre Hırvat golcü, gelen her iki teklif için de önemli bir karar verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, son olarak Roma'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Nikola Kalinic için resmi transfer tekliflerini iletmişti.
İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini doğrularken, Kalinic'in konu ile ilgili önemli bir karar verdiğini yazdı.
HENÜZ KARAR VERMEDİ VE...
Buna göre Kalinic, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklifi değerlendirme kararı aldı ve şu an için cepte tutuyor. Öte yandan geleceği için henüz net bir karar vermediği ifade edilen Hırvat golcünün, kendisine gelecek olası bir başka teklifi de masaya yatırmak istediği ve bu sebeple Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye net bir cevap vermediği ifade dildi.
Nikola Kalinic, kariyerie boyunca Milan, Fiorentina, Roma ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymişti.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 19:51
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nikola Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Son karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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