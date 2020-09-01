Son dakika: Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Son karar...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'a mı? 'ye mi olacak? Son karar...

Nikola Kalinic Beşiktaş'a mı? Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Son karar...

ve 'de son dakika haberi... Süper Lig'in iki dev kulübü, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan yıldız golcü için devreye girmişti. İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre Hırvat golcü, gelen her iki teklif için de önemli bir karar verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Süper Lig'in iki devi ve , son olarak Roma'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan için resmi tekliflerini iletmişti.

İtalyan basını konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin tekliflerini doğrularken, Kalinic'in konu ile ilgili önemli bir karar verdiğini yazdı.

HENÜZ KARAR VERMEDİ VE...
Buna göre Kalinic, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine ilettiği teklifi değerlendirme kararı aldı ve şu an için cepte tutuyor. Öte yandan geleceği için henüz net bir karar vermediği ifade edilen Hırvat golcünün, kendisine gelecek olası bir başka teklifi de masaya yatırmak istediği ve bu sebeple Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye net bir cevap vermediği ifade dildi.

Nikola Kalinic, kariyerie boyunca Milan, Fiorentina, Roma ve Atletico Madrid gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 19:51
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