Anas Tahiri: Beşiktaş'tan resmi teklif aldım
Orta saha mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Anas Tahiri ismi ön plana çıkmıştı. Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwijk forması giyen 25 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlı takımdan resmi teklif aldığını söylerken, kulübünün bu teklifi yeterli bulmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın gündemindeki Anas Tahiri'den transfer açıklaması geldi. Waalwijk'ın 25 yaşındaki ön liberosu, Beşiktaş'tan resmi teklif aldığını açıkladı.
Fox Sports'a kouşan Tahiri Sparta Rotterdam ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını belirterek konuyla ilgili detayları anlattı.
Tahiri konuyla ilgili olarak "Beşiktaş'tan resmi bir teklif aldım ancak kulübüm bunu yeterli görmedi. Ben de konuyu bir süre için oluruna bırakmaya karar verdim. Sanırım kulübüm daha yüksek bir teklif gelirse kabul edecek." diye konuştu.
Kulübü Waalwijk'a gönülden bağlı olduğunu ve kulübüne olan borcunu sahada ödemeye çalıştığından bahseden Tahiri, "Şartlar bunu gerektiriyorsa 1 yıl daha burada kalırım ve yine kulübüm için her şeyimi vermeye devam ederim" ifadelerini kullandı.
25 yaşındakin Fas asıllı Belçikalı ön libero oyuncusu Anas Tahiri, 2018 yılında Lierse'den bonservis bedelsiz şekilde Waalwijk'a transfer olmuştu. Geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 26 maça çıkan Tahiri 6 gol 1 asistle oynamıştı.
- 28.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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