Anas Tahiri: Beşiktaş'tan resmi teklif aldım

Beşiktaş'ın gündemindeki Anas Tahiri'den transfer açıklaması geldi. Waalwijk'ın 25 yaşındaki ön liberosu, Beşiktaş'tan resmi teklif aldığını açıkladı.

Fox Sports'a kouşan Tahiri Sparta Rotterdam ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını belirterek konuyla ilgili detayları anlattı.

Tahiri konuyla ilgili olarak "Beşiktaş'tan resmi bir teklif aldım ancak kulübüm bunu yeterli görmedi. Ben de konuyu bir süre için oluruna bırakmaya karar verdim. Sanırım kulübüm daha yüksek bir teklif gelirse kabul edecek." diye konuştu.

Kulübü Waalwijk'a gönülden bağlı olduğunu ve kulübüne olan borcunu sahada ödemeye çalıştığından bahseden Tahiri, "Şartlar bunu gerektiriyorsa 1 yıl daha burada kalırım ve yine kulübüm için her şeyimi vermeye devam ederim" ifadelerini kullandı.

25 yaşındakin Fas asıllı Belçikalı ön libero oyuncusu Anas Tahiri, 2018 yılında Lierse'den bonservis bedelsiz şekilde Waalwijk'a transfer olmuştu. Geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 26 maça çıkan Tahiri 6 gol 1 asistle oynamıştı.