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Flaş gelişme! Beşiktaş'ın teklif götürdüğü yıldızın menajeri...
Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan veda eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlı takımın bir süredir gündeminde olan yıldız isimde ise flaş bir gelişme yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Ağustos 2020 Cuma 08:23
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan veda eden Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi...
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Yoluna Avrupa Ligi ön elemesinden devam edecek olan siyah-beyazlılar, ligde de iddialı bir kadroyla mücadele etmek için forvet ve sağ bek transferlerine öncelik veriyor.
Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan yıldız isimde yeni gelişmeler yaşanıyor...
İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Roma'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor.
Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi.