Son dakika: Beşiktaşlı Larin'e talip var! Anderlecht'tan transfer görüşmesi... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'ın golcüsüne talip var! için görüşmesi...

Beşiktaş'ın golcüsüne talip var! Larin için transfer görüşmesi...

'ta son dakika haberi... Son olarak PAOK ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, mutlak bir transfer yapmak istediği ifade edilmişti. Kara Kartal, mali olarak elini rahatlatmak için oyuncu satmak isterken, önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Cyle 'e Belçika kulübü talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon için çalışmalarına var gücüyle devam eden , bir yandan mali olarak düzlüğe çıkmak için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kadrosunu kurmak için yoğun uğraşlar veriyor.

Bu bağlamda Süper Lig'e hazır girmek isteyen Kara Kartal'ın oyuncu satışıyla beraber transfer limitini yükseltmek ve yeni gelen oyunculara yapılacak ödemeler için elini güçlü tutmak istediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'de oynadığı futbolla Belçika'da adından sıkça söz ettiren ve sezon başında kiralık sözleşmesi sona ermesiyle beraber Beşiktaş'a dönen 'e, 'in talip olduğu ifade edildi.

DURUMUNU SORDULAR
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Larin için Anderlecht yetkililerinin ilk teması kurduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifini iletiği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ
Öte yandan Beşiktaş'ın, Larin'in olası ayrılığı için 2.5 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.

  1. 28.08.2020
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