Beşiktaş'ın golcüsüne talip var! Larin için transfer görüşmesi...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına var gücüyle devam eden Beşiktaş, bir yandan mali olarak düzlüğe çıkmak için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kadrosunu kurmak için yoğun uğraşlar veriyor.

Bu bağlamda Süper Lig'e hazır girmek isteyen Kara Kartal'ın oyuncu satışıyla beraber transfer limitini yükseltmek ve yeni gelen oyunculara yapılacak ödemeler için elini güçlü tutmak istediği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'de oynadığı futbolla Belçika'da adından sıkça söz ettiren ve sezon başında kiralık sözleşmesi sona ermesiyle beraber Beşiktaş'a dönen Larin'e, Anderlecht'in talip olduğu ifade edildi.

DURUMUNU SORDULAR

Belçika basınında yer alan bilgilere göre Larin için Anderlecht yetkililerinin ilk teması kurduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifini iletiği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ

Öte yandan Beşiktaş'ın, Larin'in olası ayrılığı için 2.5 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.