Beşiktaş'ın golcüsüne talip var! Larin için transfer görüşmesi...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Son olarak PAOK ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, mutlak bir transfer yapmak istediği ifade edilmişti. Kara Kartal, mali olarak elini rahatlatmak için oyuncu satmak isterken, önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre Cyle Larin'e Belçika kulübü talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına var gücüyle devam eden Beşiktaş, bir yandan mali olarak düzlüğe çıkmak için çalışmalarını yürütürken, bir yandan da kadrosunu kurmak için yoğun uğraşlar veriyor.
Bu bağlamda Süper Lig'e hazır girmek isteyen Kara Kartal'ın oyuncu satışıyla beraber transfer limitini yükseltmek ve yeni gelen oyunculara yapılacak ödemeler için elini güçlü tutmak istediği ifade ediliyor.
Geçtiğimiz sezon Zulte Waregem'de oynadığı futbolla Belçika'da adından sıkça söz ettiren ve sezon başında kiralık sözleşmesi sona ermesiyle beraber Beşiktaş'a dönen Larin'e, Anderlecht'in talip olduğu ifade edildi.
DURUMUNU SORDULAR
Belçika basınında yer alan bilgilere göre Larin için Anderlecht yetkililerinin ilk teması kurduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifini iletiği aktarıldı.
BONSERVİSİ BELLİ
Öte yandan Beşiktaş'ın, Larin'in olası ayrılığı için 2.5 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın golcüsüne talip var! Larin için transfer görüşmesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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