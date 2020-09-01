Son dakika: Beşiktaş'ta flaş Dorukhan gelişmesi! Udineseli 2 yönetici transfer için...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Flaş gelişme! 2 İtalyan yönetici ile transfer görüşmesi...

Beşiktaş'ta flaş Dorukhan gelişmesi! Udineseli 2 yönetici için...

Beşiktaş'ta flaş Dorukhan gelişmesi! Udineseli 2 yönetici transfer için...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, Dorukhan'ın, 2 Udineseli yönetici ile görüştüğünü duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş'ta transferin nabzı yükseliyor... Siyah beyazlılarla 1 yıllık kontratı kalan için İtalya Serie A kulübü , düğmeye bastı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Dorukhan Toköz için 2 Udineseli yönetici Gino Pozzo ve Pierpaolo Mariano, resmen devreye girdi ve oyuncuyla temaslara başladı.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
Öte yandan Udineseli yöneticilerin Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle beraber kadroya dahil etmek istediği kaydedildi.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 18:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta flaş Dorukhan gelişmesi! Udineseli 2 yönetici transfer için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA