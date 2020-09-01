Beşiktaş'ta flaş Dorukhan gelişmesi! Udineseli 2 yönetici transfer için...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz için sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, Dorukhan'ın, 2 Udineseli yönetici ile görüştüğünü duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta transferin nabzı yükseliyor... Siyah beyazlılarla 1 yıllık kontratı kalan Dorukhan Toköz için İtalya Serie A kulübü Udinese, düğmeye bastı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın konu ile ilgili aktardığı bilgilere göre Dorukhan Toköz için 2 Udineseli yönetici Gino Pozzo ve Pierpaolo Mariano, resmen devreye girdi ve oyuncuyla temaslara başladı.
BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
Öte yandan Udineseli yöneticilerin Dorukhan Toköz'ü bonservisiyle beraber kadroya dahil etmek istediği kaydedildi.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 18:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta flaş Dorukhan gelişmesi! Udineseli 2 yönetici transfer için... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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