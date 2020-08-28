Francisco Montero Beşiktaş'ı takibe aldı!
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün gündemine aldığı Francisco Montero için kulübü Atletico Madrid'le zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda edilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper transferinde gündemine Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero'yu almıştı. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edilmişti.
Genç futbolcu, flaş bir hamle yaparak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Montero, Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takibe aldı. Bu gelişme, transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.
21 yaşındaki genç stoper, kariyerine Atletico Madrid'in genç takımında başladı. 2019'da Deportivo La Coruna'ya kiralanan İspanyol futbolcu, sezon sonunda kiralıktan döndü. Geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de30 maça çıkan Montero, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
- 28.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Francisco Montero Beşiktaş'ı takibe aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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