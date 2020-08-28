Francisco Montero Beşiktaş'ı takibe aldı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'ı takibe aldı!

Francisco Montero Beşiktaş'ı takibe aldı!

çalışmalarına hız veren 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün gündemine aldığı için kulübü 'le zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden anlaşma sağlanamamıştı. Oyuncudan flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda edilmesinin ardından çalışmalarına hız veren , stoper transferinde gündemine forması giyen 'yu almıştı. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edilmişti.

Genç futbolcu, flaş bir hamle yaparak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Montero, hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takibe aldı. Bu gelişme, transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.


21 yaşındaki genç stoper, kariyerine Atletico Madrid'in genç takımında başladı. 2019'da 'ya kiralanan İspanyol futbolcu, sezon sonunda kiralıktan döndü. Geride bıraktığımız sezon 2'de30 maça çıkan Montero, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.


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  1. 28.08.2020
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