Francisco Montero Beşiktaş'ı takibe aldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda edilmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper transferinde gündemine Atletico Madrid forması giyen Francisco Montero'yu almıştı. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlıların, zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edilmişti.

Genç futbolcu, flaş bir hamle yaparak siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Montero, Instagram hesabı üzerinden Beşiktaş'ı takibe aldı. Bu gelişme, transferin olumlu yönde ilerlediği şeklinde yorumlandı.





21 yaşındaki genç stoper, kariyerine Atletico Madrid'in genç takımında başladı. 2019'da Deportivo La Coruna'ya kiralanan İspanyol futbolcu, sezon sonunda kiralıktan döndü. Geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de30 maça çıkan Montero, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.



