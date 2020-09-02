Udinese’nin Dorukhan inadı

Çizme ekibi geçen sezon olduğu gibi yine Dorukhan Toköz'ün peşine düştü.

İtalyan gazeteci Schira'nın iddiasına göre, Udinese 24 yaşındaki oyuncuyu almak için bir kez daha düğmeye bastı. İtalyan temsilcisinin başarılı orta sahayı bu kez transfer etmek için çok kararlı olduğu belirtildi.

Udinese'nin Dorukhan'ı almak için İstanbul'a çıkarma yapacağı kaydedildi. Bu transfer için Udinese'nin 6 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı ifade edildi.