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02 Eylül 2020, Çarşamba
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’nin Dorukhan inadı

Udinese’nin Dorukhan inadı

'ın yıldızı için çanları çalıyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre milli futbolcuya yeniden talip oldu.

Çizme ekibi geçen sezon olduğu gibi yine 'ün peşine düştü.

İtalyan gazeteci Schira'nın iddiasına göre, 24 yaşındaki oyuncuyu almak için bir kez daha düğmeye bastı. İtalyan temsilcisinin başarılı orta sahayı bu kez etmek için çok kararlı olduğu belirtildi.

Udinese'nin Dorukhan'ı almak için İstanbul'a çıkarma yapacağı kaydedildi. Bu transfer için Udinese'nin 6 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı ifade edildi.

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  1. 2.9.2020
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