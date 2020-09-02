Udinese’nin Dorukhan inadı
Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz için transfer çanları çalıyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre milli futbolcuya Udinese yeniden talip oldu.
Çizme ekibi geçen sezon olduğu gibi yine Dorukhan Toköz'ün peşine düştü.
İtalyan gazeteci Schira'nın iddiasına göre, Udinese 24 yaşındaki oyuncuyu almak için bir kez daha düğmeye bastı. İtalyan temsilcisinin başarılı orta sahayı bu kez transfer etmek için çok kararlı olduğu belirtildi.
Udinese'nin Dorukhan'ı almak için İstanbul'a çıkarma yapacağı kaydedildi. Bu transfer için Udinese'nin 6 milyon euro civarında bir rakamı gözden çıkardığı ifade edildi.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Udinese’nin Dorukhan inadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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