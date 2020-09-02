Beşiktaş'tan transferde Ze Luis ısrarı! Yeni teklif...

Kalinic’ten imza için haber bekleyen siyah-beyazlılar, Porto’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ze Luis’in peşini bırakmıyor. Siyah beyazlılar, bu kez opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ze Luis'i tekrar gündemine aldı. Portekiz spor gazetesi Abola, Porto'nun 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığını duyururken; hücum hattını Mehdi Taremi ve Toni Martinez ile güçlendirecek olan Portekiz ekibinin Ze Luis için tekliflere açık olduğu vurgulandı.
Siyah-beyazlılar yaşanan bu gelişme üzerine Porto ile tekrar temasa geçmeye hazırlanıyor. Nikola Kalinic ve Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, bu gelişme üzerine Ze Luis'i yeniden listeye dahil etti.
OPSİNYONLU KİRALAMA
Siyah-beyazlılar Porto ile 2023'e kadar sözleşmesi olan 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı Ze Luis'i kiralık olarak renklerini katmanın peşinde. Önce futbolcuyla el sıkışmak isteyen Beşiktaş, daha sonra Porto yönetimi ile kıran kırana pazarlığa başlayacak. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu bir kiralama modelini önereceği de öğrenildi.
Geçen sezon 10 milyon 750 bin euro karşılığında Spartak Moskova'dan Porto'ya transfer olan 29 yaşındaki forvet, forma giydiği 31 maçta 10 gol attı, 2 asist yaptı.
MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI
Daha önce Beşiktaşlı bir yönetici ile görüştüklerini itiraf eden oyuncunun menajeri Fouto, "Beşiktaş'ta bir yetkili ile görüştüm ama transfer müzakereden öteye geçmedi. Beşiktaş koşullarını sordu ve somut bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. İkinci tur görüşmelerinin bu hafta sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.
278
Profesyonel kulüp kariyerinde 278 resmi maça çıkan Ze Luis, bu periyotta 95 gol atarken, 36 da asist yaptı. Toplamda 131 gole direkt olarak katkı sağlayan tecrübeli forvet, kulüp kariyerindeki en çok golü Spartak Moskova (35) formasıyla kaydetti
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan transferde Ze Luis ısrarı! Yeni teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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