Gökhan Töre Malatyaspor'dan ayrıldı!
Sergen Yalçın'ın "Eğer Malatyaspor ile sorununu çözebilirse, ona da kapımız açık" dediği Gökhan Töre, dün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini feshetti.
Sergen Yalçın'ın ilgilendiklerini söylediği ve "Onunla da konuştum, Eğer Malatyaspor ile sorununu çözebilirse, ona da kapımız açık" dediği Gökhan Töre, dün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre'nin İstanbul'a hareket ettiği ve Beşiktaş ile de büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.
- 8.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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