Gökhan Töre Malatyaspor'dan ayrıldı!

Sergen Yalçın'ın ilgilendiklerini söylediği ve "Onunla da konuştum, Eğer Malatyaspor ile sorununu çözebilirse, ona da kapımız açık" dediği Gökhan Töre, dün akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre'nin İstanbul'a hareket ettiği ve Beşiktaş ile de büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.