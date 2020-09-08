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08 Eylül 2020, Salı
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Malatyaspor'dan ayrıldı!

Gökhan Töre Malatyaspor'dan ayrıldı!

'ın "Eğer Malatyaspor ile sorununu çözebilirse, ona da kapımız açık" dediği , dün akşam saatlerinde ile olan sözleşmesini feshetti.

'ın ilgilendiklerini söylediği ve "Onunla da konuştum, Eğer Malatyaspor ile sorununu çözebilirse, ona da kapımız açık" dediği , dün akşam saatlerinde ile olan sözleşmesini karşılıklı feshetti. Geçtiğimiz yıllarda forması giyen deneyimli 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre'nin 'a hareket ettiği ve Beşiktaş ile de büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

  1. 8.9.2020
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