Beşiktaş'tan Markus Henriksen atağı! Bedava...

Beşiktaş transferde hareketli saatler geçiriyor... Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Kartal, Markus Henriksen'i gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan Henriksen ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

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Öte yandan yıldız futbolcunun şu anda bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti.