Beşiktaş'tan Markus Henriksen atağı! Bedava...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Hull City'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Marcus Henriksen'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş transferde hareketli saatler geçiriyor... Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Kartal, Markus Henriksen'i gündemine aldı.
TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan Henriksen ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
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Öte yandan yıldız futbolcunun şu anda bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor.
Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Markus Henriksen atağı! Bedava... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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