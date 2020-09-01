Beşiktaş'tan Markus Henriksen atağı! Bedava... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz isim! Bedava...

'tan atağı! Bedava...

Beşiktaş'tan Markus Henriksen atağı! Bedava...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, son olarak Hull City'de forma giyen Norveçli orta saha oyuncusu Marcus Henriksen'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

transferde hareketli saatler geçiriyor... Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Kartal, 'i gündemine aldı.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan Henriksen ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

BEDAVA GELECEK
Öte yandan yıldız futbolcunun şu anda bonservisinin elinde olması, Beşiktaş için en büyük avantaj olarak göze çarpıyor.

Markus Henriksen, kariyeri boyunca 353 maça çıkarken 60 gol 44 asist üretmişti.

  1. 02.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'tan Markus Henriksen atağı! Bedava... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA