Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların yıldız ismi Dorukhan Toköz için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Milli yıldız için Çizme ekibi çalışmalarını hızlandırdı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor... Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek Dorukhan Toköz için İtalya'da flaş bir iddia ortaya atıldı.
'DORUKHAN İÇİN TEMASLAR HIZLANDI'
Udinese'nin orta sahanın göbeği için birçok isimle temasa geçtiği ve bu bölgeye mutlak bir transfer yapmak istediği ifade edilirken, rotanın Dorukhan'a döndüğü aktarıldı.
Öte yandan haberin detaylarında Dorukhan için 'Beşiktaş'tan ayrılması beklenilen' ifadesi kullanılırken, siyah beyazlılarla ve oyuncuyla ilişkilerin hızlandığı kaydedildi.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 15:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer gerçeği sızdı! Udinese'den Beşiktaş ve Dorukhan'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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