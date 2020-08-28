Son dakika: Transfer gerçeği sızdı! Udinese'den Beşiktaş ve Dorukhan'a...  - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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gerçeği sızdı! 'den ve Dorukhan'a...

Transfer gerçeği sızdı! Udinese'den Beşiktaş ve Dorukhan'a...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların yıldız ismi için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Milli yıldız için Çizme ekibi çalışmalarını hızlandırdı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta hareketliliği sürüyor... Siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek için İtalya'da flaş bir iddia ortaya atıldı.

'DORUKHAN İÇİN TEMASLAR HIZLANDI'
'nin orta sahanın göbeği için birçok isimle temasa geçtiği ve bu bölgeye mutlak bir transfer yapmak istediği ifade edilirken, rotanın Dorukhan'a döndüğü aktarıldı.

Öte yandan haberin detaylarında Dorukhan için 'Beşiktaş'tan ayrılması beklenilen' ifadesi kullanılırken, siyah beyazlılarla ve oyuncuyla ilişkilerin hızlandığı kaydedildi.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 15:54
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