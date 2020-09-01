Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Konuşmam gereken şeyler var" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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'dan flaş sözler! "Konuşmam gereken şeyler var"

Sergen Yalçın'dan flaş sözler! "Konuşmam gereken şeyler var"

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile özel bir turnuva olan The Land Of Legends Cup'ta Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Söylemem gereken bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta arası basın toplantısında yapacağız. Özellikle maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var. Bazı şeyleri çok erken bekliyoruz. Bunları anlatacağım." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

Bugünkü maç bence bizim için iyi oldu. Mücadelen ve oyundan memnunum. 10 kişi kaldığımız bir antrenman maçı oldu bizim için. 30. dakikada Dorukhan atılıyor. Hazırlık maçı oynuyoruz, turnuva maçı. Dorukhan'ın pozisyonu faul, zaten hazır olmadığımız dönemde bizi 70 dakika 10 kişi oynatıyorsun, oyuncular hazır olmadan 1,5 katı performans veriyor.

Söylemem gereken bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta arası basın toplantısında yapacağız. Özellikle maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var. Bazı şeyleri çok erken bekliyoruz. Bunları anlatacağım.

''RAKİPLERE EPEY KORKU SALMIŞIZ Kİ...''

Rakiplere ve etraftakilere epey korku salmışız ki, bu kadar ağır eleştiriler yapıldı. PAOK maçında o orada oynar mı, bu burada oynar mı deniliyor. Lens geçen sene 5 maçta sağ bek oynadı. O zaman niye susuyorsunuz? Şimdi mi söylüyorsunuz?

''KİMSE BİZİM MORALİMİZİ BOZAMAZ''

Özellikle PAOK maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var. Rakiplere ve etraftakilere epey korku salmışız ki, bu kadar ağır eleştiriler yapıldı. Hiç kimse merak etmesin. Kimse motivasyonumuzu bozamaz. Taraftarımız, camiamız yanımızda olsun başka kimseye ihtiyacımız yok. Kimse bizim moralimizi bozamaz!

''O ZAMAN NİYE SÖYLEMEDİNİZ?''

Takımı takip etmediği için kimse, aylarca oynamamış oyuncularımızın olduğunun kimse farkında değil. 10 gün ile maça çıkan bir oyuncu grubu var. Saha içi organizasyon anlamında sıkıntı yaşadık, kabul ediyoruz ama nedenleri var. O orada oynar mı, bu burada oynar mı.. Lens'i geçen sene en az 5 maçta sağ bek oynattık, niye o zaman söylemediniz? Şimdi mi sağ bek oynayamıyor?

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 00:01
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