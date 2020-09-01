Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile Sivasspor özel bir turnuva olan The Land Of Legends Cup'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Sivasspor, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Beşiktaş ile Sivasspor The Land Of Legends Cup turnuvasında karşı karşıya geldi.. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Sivasspor kazandı.
Maçın tek golü 90+1. dakikada Yatabare'den geldi ve maç, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
İŞTE KALAN MAÇLAR;
Orta yıldız Final
Fenerbahçe - Sivasspor
Orta yıldız Üçüncülük Maçı
Beşiktaş - Antalyaspor
FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 23:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş 0-1 Sivasspor | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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