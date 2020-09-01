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01 Eylül 2020, Salı
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0-1 | ÖZET

Beşiktaş 0-1 Sivasspor | ÖZET

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ile özel bir turnuva olan 'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Sivasspor, finalde 'nin rakibi oldu.

ile turnuvasında karşı karşıya geldi.. 'ta oynanan mücadeleyi Sivasspor kazandı.

Maçın tek golü 90+1. dakikada Yatabare'den geldi ve maç, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İŞTE KALAN MAÇLAR;

Orta yıldız Final
- Sivasspor

Orta yıldız Üçüncülük Maçı
Beşiktaş -

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
The Land Of Legends Cup'ta final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda, üçüncülük maçı ise 4 Eylül Cuma 21.00de Vodafone Park'ta oynayacak.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 23:06
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