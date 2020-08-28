Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Santon, Balotelli...
PAOK mağlubiyeti sonrası eksik bölgelere acil transfer arayışına giren Beşiktaş'ta listeye sürpriz isimler katıldı. Welinton, N'sakala ve Mensah'ı kadrosuna katan kara kartal stoper, sağ bek ve forvete takviye yapacak. Beşiktaş'ın listesinde Aboubakar, Santon ve Balotelli gibi isimler de yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın listesindeki yıldızlar ve o isimlerin son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
ABOUBAKAR
Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan Aboubakar'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.
CONOR HOURIHANE
Beşiktaş'a, Aston Villa'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. Premier Lig temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı iddia edildi.
ANAS TAHIRI
Orta saha mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Anas Tahiri ismi ön plana çıkmıştı. Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwijk forması giyen 25 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlı takımdan resmi teklif aldığını söylerken, kulübünün bu teklifi yeterli bulmadığını açıkladı.
MONTERO
İspanya'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.
KALINIC
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.
DAVIDE SANTON
İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Roma'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor. Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi.
DUSCO TOSIC
Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi. 35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 15:29
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Santon, Balotelli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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