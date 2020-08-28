Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Santon, Balotelli... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş'ta son durum!

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! , Santon, Balotelli...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Aboubakar, Santon, Balotelli...

PAOK mağlubiyeti sonrası eksik bölgelere acil transfer arayışına giren Beşiktaş'ta listeye sürpriz isimler katıldı. Welinton, N'sakala ve Mensah'ı kadrosuna katan kara kartal stoper, sağ bek ve forvete takviye yapacak. Beşiktaş'ın listesinde , Santon ve Balotelli gibi isimler de yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın listesindeki yıldızlar ve o isimlerin son durumu...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton ve Mensah'ı kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

ABOUBAKAR

Porto'da yedek kulübesine mahkum kalan 28 yaşındaki golcüyü menajerler Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a yeniden dönmek için son derece istekli olan 'ın menajerler aracılığıyla "Bonservisimi bedava alabilirim" şeklinde mesaj gönderdiği öğrenildi. Oyuncudan gelen bu talebi Sergen Yalçın'a ileten yönetim, 47 yaşındaki çalıştırıcıdan olumlu yanıt alırsa, Kamerunlunun sağlık raporlarını inceleyecek.

CONOR HOURIHANE

Beşiktaş'a, Aston Villa'da top koşturan Conor Hourihane önerildi. temsilcisiyle 1 yıl sözleşmesi kalan 29 yaşındaki oyuncunun, Türkiye macerasına olumlu baktığı iddia edildi.

ANAS TAHIRI

Orta saha mevkisi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta Anas Tahiri ismi ön plana çıkmıştı. Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwijk forması giyen 25 yaşındaki ön libero, siyah-beyazlı takımdan resmi teklif aldığını söylerken, kulübünün bu teklifi yeterli bulmadığını açıkladı.

MONTERO

'da görüşmelerde bulunduğu Francisco Montero için büyük bir aşama kaydettiği, Atletico Madrid'le yapılan pazarlıklarda kilit noktanın zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki stoper için iki yıllık kiralama teklifinde bulunan Beşiktaş yönetimi, transfer önceliği talep ederken İspanyol kulübünün buna yanaşmadığı öğrenildi.

KALINIC

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli forvet Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem A. Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

DAVIDE SANTON

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Roma'lı sağ bekin menajeri, kulübün tesislerinin bulunduğu Trigoria'da bu öneriyi değerlendiriyor. Haberin detayında, oyuncunun ocak ayındaki teklifi reddettiği ancak bu kez Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı ifadelerine yer verildi.

DUSCO TOSIC

Stoper bölgesine transfer isteyen Beşiktaş'a Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF forması giyen eski oyuncusu Dusko Tosic'in de önerildiği belirtildi. 35 yaşındaki Sırp futbolcunun Çin takımıyla olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Tosic, bu sezon Guangzhou RF formasıyla 3 maça çıkmıştı.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 15:29
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