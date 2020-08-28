Lyon'dan Domagoj Vida atağı! Görüşmeler başlıyor
Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Domagoj Vida'ya sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Vida'yı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki hafta transfer görüşmesi yapacağı bildirildi.
Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi. Hırvat stoper için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un devreye girdiği belirtildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!
A Spor'un haberine göre Lyon önümüzdeki hafta Domagoj Vida ile transfer görüşmesi yapacak.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Vida'nın bu transfere sıcak baktığı ve Fransa'da futbol oynamak istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Hırvat savunma oyuncusu için bonservis talebi olmayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kurmayların Vida'ın alacaklarına karşılık bonservisini vereceği ifade edildi.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 16:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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