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28 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş Domagoj Vida'ya sürpriz talip! Görüşmeler başlıyor

'dan atağı! Görüşmeler başlıyor

Lyon'dan Domagoj Vida atağı! Görüşmeler başlıyor

'ın deneyimli savunma oyuncusu 'ya sürpriz bir talip çıktı. Ligue 1 ekiplerinden 'un Vida'yı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki hafta görüşmesi yapacağı bildirildi.

Yüksek maaşı sebebiyle 'ın elden çıkarmaya çalıştığı 'dan müjdeli haber geldi. Hırvat stoper için Ligue 1 ekiplerinden 'un devreye girdiği belirtildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR!
A Spor'un haberine göre Lyon önümüzdeki hafta Domagoj Vida ile görüşmesi yapacak.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR!
Vida'nın bu transfere sıcak baktığı ve Fransa'da futbol oynamak istediği belirtildi. Beşiktaş yönetiminin Hırvat savunma oyuncusu için bonservis talebi olmayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kurmayların Vida'ın alacaklarına karşılık bonservisini vereceği ifade edildi.

Lyon'dan Domagoj Vida atağı

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 16:56
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