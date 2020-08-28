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28 Ağustos 2020, Cuma
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'tan bombardımanı! Tam 5 isim...

Beşiktaş'tan transfer bombardımanı! Tam 5 isim...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , transferin sessiz ekiplerinden. Şu ana kadar, Wellinton, Mensah ve N'Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, transferde atağa kalkmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

temsilcisi Paok'a 3-1 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne eleme turunda veda eden , transferlerin en azından bir kısmını lige yetiştirmek istiyor.

Paok karşısına 3 yeni transferi N'Sakala,Welinton ve Mennsah ile çıkmasına rağmen hem yeni oyuncuların kötü performans hem de açıkça görülen santrafor, stoper, sağ bek ve kanat eksikliği, eleştiri oklarının büyük bir bölümünü yönetime yönlendirmişti.

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KALINIC İÇİN SIKI PAZARLIK DEVAM EDİYOR
Paok yenilgisi sonrası belirtilen bölgeler için temaslarını yoğunlaştıran Beşiktaş komitesi ilk olarak sağ bek ve santrafor için resmi girişimleri başlattı.

Geçtiğimiz haftalarda menajerler aracılığıyla 'ten ve Roma'dan için bilgiler ve şartlar alan siyah beyazlılar, Poak mağlubiyetinden sonra, hemen harekete geçerek iki kulübe de resmi teklif sundu ve gelen cevaplar sonrası pazarlık masasına oturdu.

Nikola Kalinic için kiralamayı kabul etmeyip ilk etapta 5 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Atletic Madrid'in, bir kaç gün içinde 3 milyon Euro seviyesine inmesi pazarlığın biraz daha uzayabileciğini gösteriyor.Beşiktaş yönetiminin kiralama ısrarında olduğu, tekrar reddedilirse Kalinic'in bonservisini 1.-1.5 milyon Euro seviyesine çekmeye ve uzun ödeme planına yaymaya çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Roma'dan istenen Davide Santon için yapılan görüşmelerin de birkaç gün içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

GÖKHAN TÖRE BONSERVİSİNİ ALIRSA GELECEK
Boyd ve Lens'in yetersiz performansı, üstüne üstlük Lens'in alacakları için kulübe ihtar çekmesi sonrası sağ kanada da bir oyuncu transfer etmeye karar veren yönetim, ilk olarak 'yi bekliyor.Malatyaspor ile sözleşmesi olmasına rağmen, takımının sezon başı hazırlıklarına katılmayan Gökhan Töre'nin bonservisini alması durumunda Beşiktaş'a dönmesi an meselesi.

N'DIAYE İLE ANLAŞILDI SIRADA KULÜBÜ VAR
Bu üç transferin yanı sıra orta sahaya 6 numara takviyesi de yapacak olan Beşiktaş'ın anlaşma aşamasına geldiği futbolcu ise Badou N'Diaye.Daha önce , ve formaları giyen Senegalli 6 numara, Beşiktaş'ta oynamayı kabul etti ve kendisiyle prensip anlaşmasına varıldı.Kulübü ile öncelikle kiralık,şartların uygun olması halinde de bonservisli olarak transfer edilmesi konusunda pazarlıklar devam ediyor ve önümüzdeki hafta bu görüşmelerin sonuca varması hedefleniyor.

YABANCILARDAN KURTULMA ÇABASI
Bu arada kadrosunda 14 yabancı bulunan ve transfer limiti de dolu olan siyah beyazlılar,ilk olarak Roco,Mirin,Douglas gibi futbolcularla, alacaklarına karşılık sözleşmeyi feshetme görüşmeleri de yapıyor.Menajerlerine takım bulmaları da söylenen futbolcuların ayrılması durumunda, 5.8 milyon Euro'ya ulaşacak bir tasarruf sağlayacak olan siyah beyazlılar, bu paranın 2 milyon Euro'sunu harcama limitine ekleyebilecek.

Yüksek maaş alan Lens, Ljajic ve Vida'ya gelecek tüm teklifleri de mutlaka değerlendirmek ve limiti artırmak isteyen, yönetim bu üç futbolcu için teklif getirmeleri konusunda farklı menajerlere de yetki verdi.

Bu kez satış konusunda oldukça umutlu olunan Lens ve Vida, geçtiğimiz sezonlarda da satılmak istenmiş, ancak futbolcuların yüksek maaşını karşılayan kulüp çıkmayınca, takımda kalmışlardı. Bu sezon Lens ve Vida'ya Ljajic te eklenmiş durumda ve yönetim üç futbolcudan mutlaka kurtulmak istiyor.

  1. 28.08.2020
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