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28 Ağustos 2020, Cuma
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'ta yeni ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ta yeni transfer Atakan Üner ilk idmanına çıktı

'ın TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki kanat oyuncusu , siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeni Hüseyin de siyah-beyazlılarla ilk çalışmasına çıktı.

BJK 'nde basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan , kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda minik kale ve yarım sahada çift kale turnuva maçları yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

  1. 28.08.2020
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