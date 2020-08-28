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28 Ağustos 2020, Cuma
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transferini açıkladı!

Beşiktaş Atakan Üner transferini açıkladı!

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen Hüseyin 'i renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Kulübü, 1. Lig temsilcisi Altınordu'dan genç kanat oyuncusu Hüseyin 'i etti.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, futbolcu Hüseyin Atakan Üner ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Hüseyin Atakan Üner'e 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Denizlispor altyapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu, 2018'de Altınordu'ya transfer oldu. Atakan, TFF 1. Lig'de 71 müsabakada 8 gol attı.

Beşiktaş Hüseyin Atakan Üner'i duyurdu! İşte o paylaşım
  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 19:53
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