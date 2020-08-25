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25 Ağustos 2020, Salı
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Bacca'ya şartlı onay

Bacca'ya şartlı onay

gazetesi, 'nın 'ın teklifiyle ilgilendiğini yazarken, "Kariyeri boyunca 'nun gölgesinde kalan Bacca, hayatının yaşayabilir. Beşiktaş'a giderek G.Saray'la yapılacak şampiyonluk yarışında Falcao'dan daha fazla gol atmak isteyebilir" denildi.

İspanyol Marca gazetesi, 'nın 'ın teklifiyle ilgilendiğini yazarken, "Kariyeri boyunca 'nun gölgesinde kalan Bacca, hayatının yaşayabilir. Beşiktaş'a giderek G.Saray'la yapılacak şampiyonluk yarışında Falcao'dan daha fazla gol atmak isteyebilir" denildi. Bu arada Beşiktaş'ın Bacca için bonservis bedeli ödemek istemediğinin altı çizildi.
  1. 25.8.2020
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