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25 Ağustos 2020, Salı
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: Tur için odaklandık

Atiba: Tur için odaklandık

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi , maçıyla ilgili konuştu. Atiba, "Odak noktamız turu geçmek. üst seviyede. . Maça hazırız, turu geçmeye hazırız. " dedi.

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi , maçıyla ilgili konuştu. Atiba, "Odak noktamız turu geçmek. üst seviyede. . Maça hazırız, turu geçmeye hazırız. Her şeyin güzel olması için elimizden geleni yapacağız. Burada iyi ağırlandık. Misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Sadece havaalanında koronavirüs protokolleri uygulandı" ifadelerini kullandı.
  1. 25.8.2020
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