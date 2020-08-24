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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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transferi bitirdi! 3 yıllık sözleşme

Beşiktaş transferi bitirdi! 3 yıllık sözleşme

Yeni sezon çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılar, bir transferi daha bitirdi. , 'dan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Önümüzdeki sezon çalışmaları kapsamında Welinton, N'Sakala ve Mensah transferlerini bitiren siyah beyazlılar 4. transferini de gerçekleştirdi.

beIN Sports'un haberine göre; , 'dan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek.

21 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

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  1. 24.08.2020
  2. Güncelleme: 24.08.2020 23:14
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