Beşiktaş transferi bitirdi! 3 yıllık sözleşme
Yeni sezon transfer çalışmalarına son sürat devam eden siyah beyazlılar, bir transferi daha bitirdi. Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Önümüzdeki sezon çalışmaları kapsamında Welinton, N'Sakala ve Mensah transferlerini bitiren siyah beyazlılar 4. transferini de gerçekleştirdi.
beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek.
21 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 4 gol attı ve 8 asist yaptı.
- 24.08.2020
- Güncelleme: 24.08.2020 23:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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