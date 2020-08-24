Beşiktaş transferi bitirdi! 3 yıllık sözleşme

Önümüzdeki sezon çalışmaları kapsamında Welinton, N'Sakala ve Mensah transferlerini bitiren siyah beyazlılar 4. transferini de gerçekleştirdi.

beIN Sports'un haberine göre; Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek.

21 yaşındaki genç isim, geçtiğimiz sezon 34 maça çıkıp 4 gol attı ve 8 asist yaptı.