Beşiktaş'tan Samuel Grandsir'e kiralama teklifi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'tan 'e kiralama teklifi!

Beşiktaş'tan Samuel Grandsir'e kiralama teklifi!

Yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren , sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı takımın, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen için kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

çalışmalarını sürdüren 'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen teknik direktör 'ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında.

Fransız basını Beşiktaş yönetiminin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı.

  1. 19.08.2020
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