Beşiktaş'tan Samuel Grandsir'e kiralama teklifi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında.

Fransız basını Beşiktaş yönetiminin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı.