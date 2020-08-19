Beşiktaş'tan Samuel Grandsir'e kiralama teklifi!
Yeni sezon öncesi kadro kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi. Siyah-beyazlı takımın, Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Samuel Grandsir için kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Takvim'de yer alan habere göre bu sezon kanatları güçlendirmek ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın Grandsir için olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü. Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanacağı gelen bilgiler arasında.
Fransız basını Beşiktaş yönetiminin Monaco'ya kiralama teklifinde bulunarak cevap beklediğini yazdı.
- 19.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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